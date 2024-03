Il commissario tecnico dell’Italia U21, Carmine Nunziata, ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni di Euro 2025

Sono stati diramati i nomi degli azzurrini convocati dal CT dell’Italia U21, per i prossimi impegni per Euro 2025. Gli azzurri sfideranno la Lettonia e la Turchia. Di seguito la lista completa di Carmine Nunziata e la decisione su Lorenzo Colombo (attaccante di proprietà del Milan in prestito al Monza) ed altri due calciatori finiti nel mirino dei rossoneri per il calciomercato come Calafiori.

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Filippo Rinaldi (Olbia), Gioele Zacchi (Giana Erminio);

Difensori: Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Sankt Gallen)

Centrocampisti: Alessandro Bianco (Reggiana), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Chelsea), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Luis Hasa (Juventus), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Braga), Matteo Prati (Cagliari), Franco Tongya (Aek Larnaca), Cristian Volpato (Sassuolo);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Catanzaro), Tommaso Baldanzi (Roma), Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari)

The post Convocati Italia U21, la decisione di Nunziata su Colombo e 2 obiettivi del Milan: la lista appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG