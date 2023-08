Calciomercato Milan, Pioli e la società vorrebbero trattenere Rade Krunic: pronto il rinnovo per il centrocampista

Come riferito da Sky Sport, nonostante la trattativa in corso con il Fenerbahce, il Milan vorrebbe trattenere Rade Krunic.

Per questo, nel caso in cui la trattativa con il club turco non andasse in porto (il Milan chiede almeno 12 milioni di euro), è probabile che il centrocampista possa rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 con adeguamento economico.

