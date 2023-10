Calciomercato Milan, spuntano due nomi per l’attacco! Cosa filtra sul mercato rossonero, a caccia di un vice Giroud

Il calciomercato Milan ruota intorno alla ricerca di un attaccante: Furlani e Moncada sono sulle tracce di un vice Giroud. Il primo nome in lista è quello di Jonathan David del Lilla, già seguito nella sessione di questa estate. Il giocatore ha un problema con il rinnovo con il club francese, con un contratto in scadenza nel 2025.

David non è l’unico nome sulla lista. C’è anche Mehdi Taremi, altro nome accostato quest’estate, ma sfumato per le alte richieste degli agenti. I rossoneri punterebbero a lui a fine stagione, quando diventerà un parametro zero. In questo caso, c’è da superare la concorrenza dell’Inter, che è tornata sul giocatore. Lo scrive il Corriere dello Sport.

