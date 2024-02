Calciomercato Milan, Gerry Cardinale ha svelato il proprio piano: il numero uno di RedBird punta ad investire questa cifra ogni anno

Come riportato dal Corriere dello Sport, Gerry Cardinale ha un piano preciso per quanto riguarda il calciomercato Milan della prossima estate e più in generale dei prossimi anni.

Il club rossonero, che lo scorso anno ha generato, senza cessioni di calciatori, un flusso di cassa pari a 78 milioni di euro anche grazie alla semifinale di Champions League, punta ad investire ogni anno sul mercato una cifra tra i 50 e i 100 milioni di euro esclusi quelli derivanti da eventuali cessioni. Questo fino alla costruzione dello stadio che permetterà al Diavolo di incrementare il budget da investire fino ad una cifra compresa tra i 100 e i 250 milioni di euro.

The post Calciomercato Milan, svelato il piano di Cardinale: il numero di RedBird può sorprendere. Ha in mente questa cosa appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG