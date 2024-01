Calciomercato Milan, c’è la svolta in attacco: Jhon Duran spinge per il trasferimento a Milanello ma l’Aston Villa al momento non lo presta

Come riferito da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore c’è stata un’importante svolta per il calciomercato Milan per quanto riguarda l’attacco.

Jhon Duran, attaccante classe 2003 dell’Aston Villa, ha detto sì al trasferimento in rossonero affascinato anche dalla possibilità di lavorare a stretto contatto con Ibrahimovic, suo idolo. L’ostacolo al momento risiede però nelle richieste del club inglese: la cessione è possibile ma solo a titolo definitivo. Furlani e Moncada puntano al prestito con diritto di riscatto. I contatti proseguiranno.

