Calciomercato Milan, ultimi sei giorni decisivi per il futuro di Divock Origi: lo Sheffield United pronto a fare sul serio per l’attaccante

Divock Origi sarà il grande protagonista del calciomercato Milan negli ultimi 6 giorni di mercato.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sul belga è piombato lo Sheffield United pronto a fare sul serio per convincere il belga al ritorno in Premier League.

