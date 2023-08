Calciomercato Milan, i rossoneri vogliono scegliere la migliore ipotesi possibile per l’attacco: ecco tutte le ipotesi sul tavolo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la ricerca di una punta con la quale completare il reparto resta una priorità del calciomercato Milan.

I due nomi più caldi sono quelli di Ekitike sul quale il problema, più che la formula col PSG, è quello dell’ingaggio con i rossoneri che chiedono la compartecipazione al pagamento dei 3.5 milioni di euro netti, e quello di Taremi. In quest’ultimo caso il problema sta nella richiesta del Porto (15-20 milioni di euro) per un calciatore in scadenza a giugno del 2024. Non va escluso neppure un Mister X: l’ultima settimana di mercato in questo senso potrebbe regalare grosse sorprese.

