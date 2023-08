Joaquin Correa ha salutato l’Inter ed è volato in Francia, precisamente al Marsiglia, per iniziare la sua nuova avventura in Ligue 1

NOTA – «L’Olympique Marsiglia annuncia l’acquisto di Joaquín Correa dall’FC Internazionale Milano. L’attaccante ha firmato un prestito con opzione di riscatto con il club olimpico dopo il successo della visita medica».

