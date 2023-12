Tra in nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Ouedraogo. I rossoneri potrebbero fare un tentativo in estate

Arriva al posto di Krunic? Tra in nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Ouedraogo. I rossoneri potrebbero fare un tentativo in estate anche in virtù della possibile partenza del bonsiaco.

ll centrocampista ha una clausola rescissoria da 12 milioni di euro. Per lui c’è da battere la concorrenza del Bayern Monaco e di altri top club europei.

