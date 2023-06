Calciomercato Milan, Sandro Tonali ha lasciato il ritiro della nazionale per le visite mediche con il Newcastle

Sono ore decisive per l’addio di Tonali al Milan. Il giocatore ha lasciato il ritiro della Nazionale per le visite mediche con il Newcastle.

Come riportato da Gazzetta.it dopo il pranzo azzurro e il breve incontro con la delegazione inglese, che si è trattenuta nell’hotel, poco dopo le 15 Tonali ha lasciato il ritiro della Nazionale per andare a sostenere le visite di rito in una clinica del centro di Cluj. Poi la finalizzazione con la firma sul contratto. Quella contro la Francia, giovedì sera, sarà stata verosimilmente l’ultima partita in azzurro da giocatore del Milan.

