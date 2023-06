Alfredo Pedullà conferma il sorpasso dell’Inter sul Milan nella corsa per il giocatore francese Marcus Thuram

Anche Alfredo Pedullà conferma i rumors che vogliono l’Inter in netto vantaggio sui cugini del Milan per il cartellino di Marcus Thuram.

Ecco le sue parole a Sportitalia:

THURAM HA SCELTO L’INTER– Thuram: il Milan aspettava una risposta entro le 19, non è arrivata. Dal pomeriggio i dialoghi sono andati molto bene con l’Inter, c’è apertura totale e orientamento. Come scritto stanotte e soprattutto anticipato nel pomeriggio siamo passati da “più di un’azione di disturbo” a un sorpasso in corso. Prudenza fino alle firme, ma sorpasso chiaro

L'articolo Pedullà: «Inter e Thuram, dal francese apertura totale» proviene da Inter News 24.

