Calciomercato Milan, molti nomi sulla lista di Maldini e Massara, che vogliono dare alla squadra una impronta ‘azzurra’

Il Milan cerca nuova linfa azzurra per la prossima sessione di mercato: al momento infatti gli unici eleggibili per la nazionale tra i rossoneri sono Calabria e Tonali. In estate Maldini e Massara si muoveranno proprio in questa. Nomi diversi, ruoli diversi, ma italiani.

Per il centrocampo, piace Frattesi del Sassuolo ma la valutazione è troppo alta. Piace anche Baldanzi dell’Empoli, ma arriverà solo in caso di addio di Brahim Diaz. Così come potrebbe sbarcare a Milano in caso di ritorno a Madrid dello spagnolo Zaniolo, che vuole il Milan. Dal centrocampo all’attaccato. Gianluca Scamacca è uno degli obiettivi, così come Beltran del River Plate, che ha passaporto italiano. Sempre in attacco, un ritorno di fiamma: El Shaarawy piace alla dirigenza rossonera ed è in scadenza con la Roma. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG