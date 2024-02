Calciomercato Milan, torna di moda il nome di un ex obiettivo rossonero. Ecco cosa c’è di vero sul possibile ritorno in Serie A

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il futuro di Nicolò Zaniolo, ex obiettivo del calciomercato Milan, sarà lontano dalla Premier League: l’Aston Villa, infatti, non è intenzionato a riscattare il suo cartellino ed è pronto a rispedirlo a fine stagione al Galatasaray.

Al ritorno in Turchia, l’ex Roma esprimerà il desiderio di tornare in Serie A e il suo nome può tornare in voga al Milan.

