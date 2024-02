Il calciomercato Inter lavora sia ai movimenti in entrata che in uscita: gli aggiornamenti sui progressi di un nerazzurro in prestito

Nell’edizione odierna del quotidiano Corriere dello Sport, è stato fatto il punto sul calciomercato Inter riguardo a un giocatore andato in prestito.

Si tratta di Gaetano Oristanio, un giovane attaccante classe 2002 in prestito al Cagliari. Alla fine della stagione, si aprono diverse possibilità per il futuro di questo talentuoso giocatore campano, dato che i sardi hanno incluso un diritto di riscatto nell’operazione di prestito con i nerazzurri. La dirigenza di Tommaso Giulini valuterà attentamente la situazione, tenendo conto anche del possibile contro-riscatto che potrebbe riportare Oristanio all’Inter. Resta da vedere come si evolverà questa trattativa al termine del campionato di Serie A 2023-2024.

