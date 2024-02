Alberto Pruzzo ha detto la sua riguardo il match di sabato 10 febbraio tra Roma e Inter: le sue dichiarazioni ai giallorossi

In vista del match di sabato 10 febbraio tra Roma e Inter, Alberto Pruzzo ai microfoni di Radio Radio si rivolge ai giallorossi, dando un prezioso consiglio su come arginare la capolista.

ROMA INTER – «Con l’Inter mi aspetto la stessa Roma delle prime tre. Non penso che ci saranno cambi particolari. La tensione dovrà aumentare perché all’Inter non puoi concedere le fasce ma sono cose che De Rossi sa. Va fatta meglio la fase difensiva perché di fronte ci saranno giocatori che non perdonano. Questi 9 punti sono stati fondamentali per affrontare i nerazzurri in modo più sereno»

L’articolo Pruzzo avvisa la Roma: «Con l’Inter questo errore può essere fatale» proviene da Inter News 24.

