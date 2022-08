Calciomercato Milan: tutto su Onana, oggi si può chiudere. Le ultime sulla trattativa tra i rossoneri e il Bordeaux

Come informa La Gazzetta dello Sport il Milan ha deciso di puntare su Jean Onana, 2000 del Bordeaux, per rinforzare il proprio centrocampo. Fallito l’assalto a Onyedika, il Diavolo ha deciso di fiondarsi sul piano B. Ieri il francese non era in campo e nemmeno in panchina e sempre ieri il Milan ha incontrato gli agenti del giocatore per capire la fattibilità dell’operazioni.

I rossoneri vorrebbero una prestito con diritto di riscatto tra un anno che è difficile. L’appuntamento odierno tra gli stessi agenti e il Bordeaux potrebbe aprire la strada a un prestito con obbligo o a una cessione a titolo definitivo. Starà al Milan decidere se fare un’offerta. La buona notizia è che 6-7 milioni potrebbero bastare. Potrebbe essere la giornata decisiva, Vranckx del Wolfsburg è l’alternativa in caso di fumata nera.

The post Calciomercato Milan: tutto su Onana, oggi si può chiudere. Le ultime appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG