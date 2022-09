AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Aster Vranckx dal VlF Wolfsburg.

Vranckx, nato a Kortenberg (Belgio) il 4 ottobre 2002, cresce nel Settore Giovanile del KV Mechelen con cui debutta in Prima Squadra nel 2019, collezionando 47 presenze e 5 gol. Nell’estate 2020 il trasferimento in Germania, al Wolfsburg, con cui totalizza 29 presenze e 2 reti. Con la nazionale del Belgio, ha indossato la maglia delle selezioni Under 15, Under 16, Under 19 e Under 21, con cui vanta 4 presenze.