Dopo il ritorno dal prestito al Lecce in casa Milan tiene banco in tema mercato il futuro di Colombo. In tal senso lo cerca il Verona

Dopo il ritorno dal prestito al Lecce in casa Milan tiene banco in tema mercato il futuro di Colombo. In tal senso lo cerca il Verona:

come riportato da L’Arena Marco Baroni, nuovo allenatore del Verona, dopo averlo allenato in giallorosso. punta ad allenarlo anche nell’annata 2023-2024. Il Milan però dal canto suo dovrebbe portarlo con se in ritiro, con Pioli che lo vuole valutare

The post Calciomercato Milan: una squadra insiste per avere Colombo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG