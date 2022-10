Calciomercato Milan: Ziyech vuole il Diavolo a gennaio. Il marocchino spinge per lasciare il Chelsea, rossoneri prima scelta

Come scrive il Corriere dello Sport negli ultimi giorni a Casa Milan sono transitati un paio di rappresentati che gravitano in orbita Chelsea. Il dialogo più caldo è quello per Hakim Ziyech che continua a cercare una soluzione per lasciare Londra nonostante il contratto fino al 2025.

Il Milan è sempre in cima ai suoi pensieri e la pista potrebbe essere trovata a gennaio dopo che in estate i rossoneri hanno provato a trovare un’intesa sia con il suo entourage sia con il Chelsea. Alla fine per questioni prevalentemente economiche (la richiesta d’ingaggio era di 6 milioni netti) l’operazione si è interrotta, ma col mercato invernale il suo nome potrebbe tornare in auge.

