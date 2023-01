Calciomercato Napoli, bruciata la concorrenza per Caprile e Cheddira del Bari: Cheddira a gennaio, ma rimane a Bari. Il portiere a giugno

Affari in chiusura tra Napoli e Bari. Come riportato dal Corriere dello Sport, La società di Aurelio De Laurentiis e quella del figlio Luigi hanno trovato un accordo per il passaggio in azzurro di Caprile e Cheddira.

Per quel che concerne l’attaccante marocchino, i campani lo preleveranno già a gennaio pur lasciando in prestito ai biancorossi, mentre per il portiere l’accordo sarà chiuso a giugno.

L’articolo Calciomercato Napoli, affari in casa con il Bari: Cheddira e Caprile proviene da Calcio News 24.

