Calciomercato Napoli: nella giornata di ieri gli azzurri sono volati a Parigi per chiudere il colpo Keylor Navas dal PSG

Il Napoli è sempre più vicino a Keylor Navas. Nella giornata di ieri, come riportato dal Corriere dello Sport, Maurizio Micheli, l’uomo che si occupa degli affari esteri degli azzurri, è volato a Parigi per il blitz decisivo per chiudere l’affare.

La novità sarebbe quella di un super bonus da 4,5 milioni alla firma che il Napoli pagherebbe al portiere oltre a un contratto biennale da 3 milioni. Le parti sono ormai vicinissime e in casa partenopea regna la fiducia per l’arrivo in azzurro di Keylor Navas.

L’articolo Calciomercato Napoli, blitz a Parigi per Keylor Navas: super bonus alla firma. Le cifre proviene da Calcio News 24.

