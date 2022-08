Leao Chelsea, il Milan alza il muro: 150 milioni o niente per il fenomeno portoghese dei rossoneri

Nella giornata di ieri sono rimbalzate nuove indiscrezioni del Times che vorrebbero il Chelsea interessato ad acquistare Rafael Leao. Secondo La Gazzetta dello Sport però i Blues non hanno mai chiamato il Milan né hanno presentato un’offerta; il Milan non ha nessuna voglia di cedere Leao e Rafa in Italia sta più che bene; difficile che un’operazione del genere posta concretizzarsi in tempi ristretti.

Al Chelsea poi servirebbe un investimento totale di 150 milioni (utili anche per commissioni e risarcimenti vari a Sporting e Lille) anche se Mendes ha certamente parlato con il club londinese e con Rafa, garantendo al Milan che un’offerta arriverà. Le possibilità che il Chelsea faccia un’offerta storica sono comunque basse. Il 17 ameno di follie resterà e a settembre si aprirà la partita più interessante: il rinnovo con il Milan.

Il rinnovo deve tenere presente i quasi 20milioni di risarcimento allo Sporting e il fatto che lo stipendio di Leao, per quel motivo, è pignorato per un quinto. Risposte attese in autunno con la volontà di entrambe le parti di andare avanti insieme e di evitare di andare a scadenza nel 2024.

