Calciomercato Napoli: in casa azzurra non si sblocca l’affare Keylor Navas che non ha ancora trovato l’accordo col PSG sulla buonuscita

Se Fabian Ruiz è ormai in procinto di volare a Parigi tra domani e dopodomani, in casa Napoli non si è ancora sbloccata la trattativa per portare Keylor Navas all’ombra del Vesuvio. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il portiere non ha ancora trovato l’accordo con il PSG sulla buonuscita che serve ad arrivare ai 18 milioni che il calciatore percepirebbe fino al 2024.

Il presidente del Napoli De Laurentiis non si smuove dall’offerta complessiva di 6-7 milioni per Navas e per concludere la trattativa, quindi, i parigini dovranno coprire il resto dell’ingaggio.

L’articolo Calciomercato Napoli, Navas non si sblocca: ma l’accordo col PSG sulla buonuscita proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG