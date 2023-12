Il Napoli potrebbe andare sul mercato dopo l’uscita di Elmas: De Laurentiis ha una serie di nomi nella lista a centrocampo

Ci sono tempi sempre urgenti in casa Napoli per raddrizzare un campionato nato storto. L’ormai sicura partenza di Zielinski sta portando la dirigenza a considerare una serie di operazioni. Tra queste Samardzic dell’Udinese, ma anche il ritorno in Italia di Emre Can, ex Juve.

Le alternative, di più difficile realizzazione, sono Soumaré e Hojbjerg. Per l’attacco non mancano offerte per Simeone da Spagna e Inghilterra, ma l’assenza di Osimhen impegnato in Coppa d’Africa sconsiglia uscite nel reparto

