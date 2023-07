Calciomercato, nuovo colpo Milan dopo il KO con la Juve: arriverà martedì. I rossoneri hanno chiuso l’operazione

Il Milan ha piazzato un nuovo colpo di calciomercato dopo il KO con la Juve nell’amichevole di Los Angeles disputata nella notte di venerdì.

In base a quanto riferito da Sky Sport, infatti, i rossoneri hanno chiuso l’operazione col Valencia per Musah per 20 milioni più 1 di bonus. Il giocatore arriverà alla corte di Pioli a Milano martedì prossimo, 1 agosto.

