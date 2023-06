Calciomercato Roma, arriva il si di N’Dicka al trasferimento in giallorosso: cosa manca ora per chiudere l’affare

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Evan N’Dicka ha già dato il suo benestare al trasferimento alla Roma, in cambio di un ingaggio da 4 milioni di euro più bonus alla firma.

Le visite mediche dovrebbero svolgersi nella settimana del 19 giugno, qualche giorno in ritardo rispetto alle iniziali previsioni per la convocazione in Nazionale del giocatore.

