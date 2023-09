Calciomercato Roma, i giallorossi stanno monitorando la situazione di Jadon Sancho, sempre più fuori dai piani dello United

La dirigenza della Roma è al lavoro per la prossima sessione di calciomercato e i giallorossi stanno valutando il colpo Sancho.

L’inglese, in rotta totale con il Manchester United e in particolare Ten Hag, sta valutando la risoluzione del contratto con i Red Devils. Come riportato da Fichajes.net, Pinto sarebbe pronto a fare la sua mossa già a gennaio.

