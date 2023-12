Calciomercato Roma, problemi per l’acquisto del bomber Guirassy: il prezzo complica la trattativa per i giallorossi

Anche la Roma sulle tracce di Guirassy, bomber che con lo Stoccarda ha sorpreso in questa prima parte di stagione in Bundesliga. Ma l’interesse non basta ai giallorossi per portare a termine una trattativa che si preannuncia difficile.

La clausola rescissoria del giocatore è pari infatti a 17 milioni di euro: troppi per le casse della società capitolina.

