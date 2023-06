Calciomercato Roma, Bryan Reynolds in uscita dai giallorossi per il Westerlo in Belgio, ma la società non scende di prezzo dai 7 milioni

Bryan Reynolds in uscita dalla Roma: dopo l’ottima stagione in prestito in Belgio al Westerlo, l’americano dovrebbe rimanere nelle Fiandre.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, il problema sul passaggio in via definitiva di Reynolds è il prezzo: i giallorossi rimangono fermi sui 7 milioni per il riscatto, ma senza un’apertura da parte dei belgi. L’americano ha ammiratori anche in Inghilterra dalla Championship.

