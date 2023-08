Calciomercato Roma, i giallorossi possono sognare in grande: anche Sergio Ramos dopo l’arrivo di Lukaku?

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul possibile arrivo di Sergio Ramos alla Roma. Il PSG non si è fatto troppi problemi nel liberarsi dello spagnolo, che rappresenta ora una ghiotta occasione a prezzi contenuti.

Dalle parti giallorosse hanno provveduto a smentire subito possibili interessi, ma come continua il quotidiano la volontà di accontentare Mourinho in tutto e per tutto potrebbe alla fine fare la differenza.

