Calciomercato Roma, Ola Solbakken ha scelto quella che sarà la sua prossima destinazione: tutto sull’Olympiakos

Ola Solbakken in uscita dalla Roma, che sa ora con quale club trattare la cessione del nrvegese.

La preferenza dell’ex Bodo è infatti per i greci dell’Olympiakos, con il quale ora si procede spediti nella trattativa per chiudere tutto in queste ore. Lo riporta Sky Sport.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG