Justin Kluivert non è più un calciatore della Roma. I giallorossi hanno ufficializzato la cessione dell’esterno olandese al Bournemouth dopo le ultime stagioni in prestito al Nizza. Di seguito il comunicato del club.

«L’AS Roma comunica di aver trovato un accordo con l’AFC Bournemouth per la cessione a titolo definitivo di Justin Kluivert. Con la maglia giallorossa, Kluivert ha collezionato 68 presenze e 9 gol tra il 2018 e il 2020. Nelle ultime tre stagioni ha indossato le maglie di Lipsia, Nizza e Valencia. Il Club augura a Justin il meglio per la nuova avventura in Premier League».

