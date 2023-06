I nerazzurri non si danno per vinti e provano a riassicurarsi le prestazioni dell’esterno destro di proprietà dei sardi.

Il Torino è in vantaggio su Raoul Bellanova ma non ha ancora chiuso la trattativa; la Gazzetta dello Sport ritiene che la partita sia ancora aperta. I granata hanno offerto 7 milioni più 2 di bonus ed il Cagliari sembra intenzionato ad accettare; i nerazzurri avevano un diritto di riscatto a 7 milioni che non hanno esercitato, il prestito iniziale fu pagato 3 milioni.

Secondo la rosea l’Inter ci riproverà inserendo una o più contropartite tecniche; l’esterno aspetta notizie dal ritiro dell’under 21 con cui sta giocando l’Europeo. Il ragazzo è aperto ad entrambe le possibilità visto che è tifoso interista dalla nascita ma non disdegnerebbe neanche di poter vedere il campo spesso e volentieri come accadrebbe al Torino.

