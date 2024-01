Tutto fatto per l’arrivo in Italia di Jerome Boateng, difensore centrale ex Bayern Monaco, che si trasferirà alla Salernitana

Sempre più vicino il colpo Jerome Boateng per la Salernitana. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il difensore tedesco domani sarà in Italia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club campano fino al termine della stagione.

Boateng era rimasto svincolato dalla fine dello scorso campionato, chiuso in Ligue 1 con la maglia del Lione.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG