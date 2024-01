Il Napoli sta iniziando a sondare il terreno per il sostituto di Victor Osimhen, in pole c’è Zirkzee del Bologna

Dopo la conferma dell’addio in estate di Victor Osimhen, il Napoli sta già pensando a come rimpiazzare il nigeriano. Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss, in pole position per il ruolo di attaccante ci sarebbe Joshua Zirkzee del Bologna.

L’olandese ha impressionato la dirigenza azzurra, ma non è l’unico nome presente sul taccuino di Meluso. Le altre possibilità portano infatti a Serhou Guirassy dello Stoccarda, Jonathan David del Lille e a Victor Boniface del Bayer Leverkusen.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG