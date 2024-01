Le parole di Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, sul pareggio ottenuto contro la Juventus. Tutti i dettagli

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss del momento della squadra toscana

PAREGGIO CON LA JUVE – «Ora abbiamo esaurito l’effetto di felicità che ci ha regalato il risultato di Torino e si ricomincia – riporta empolichannel.it -. L’infortunio di Milik ci ha aiutato, per fare queste imprese ci vuole che ci giri qualcosa a favore. Sul campo la squadra ha fatto il suo dovere ed è venuto fuori questo pareggio insperato».

ARBITRI – «Nel campionato inglese una volta che finisce la partita finisce tutto il resto. Forse dovremmo fare più mente locale e dovremmo provare ad andare oltre. È un pensiero che mi viene in mente da decenni, ma onestamente non ce la faccio. Molti sportivi tengono in simpatia l’Empoli perché con poco riusciamo a fare qualcosa di importante, ma siamo sempre una mosca che dà fastidio».

MERCATO – «Gaetano è un ragazzo che stimiamo e seguiamo molto. Ma il centrocampo non è il reparto che dobbiamo rinforzare. Ma è un calciatore che ci piace».

