Calciomercato Sampdoria: accordo raggiunto con l’Inter per Sebastiano Esposito. I dettagli dell’affare per l’attaccante

La Sampdoria ha finalmente trovato l’attaccante che si contenderà il posto con Antonino La Gumina e Manuel De Luca. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il club blucerchiato ha raggiunto un accordo definitivo con l’Inter per Sebastiano Esposito.

Operazione conclusa sulla base del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, tra cui la promozione in Serie A della squadra allenata da Andrea Pirlo. Il calciatore classe 2002, l’anno scorso in prestito al Bari, nelle prossime ore sarà a Genova per sottoporsi ai test medici di rito.

