L’ex difensore Antonio Paganin ha detto la sua sui portieri nerazzurri.

FcInter1908.it ha intervistato Antonio Paganin che si è soffermato anche su Yann Sommer. “Non è semplice per Sommer raccogliere l’eredità di Onana, perché il camerunese è, negli ultimi anni, uno dei portieri più forti, sia fra i pali, sia con i piedi nel giocare con la squadra”.

Andre’ Onana

“Per quanto riguarda l’errore in amichevole di Sommer, ci sta: sei arrivato all’Inter dopo una lunga trattativa, l’adrenalina è a mille e, per un eccesso di voglia di metterti in mostra, uno scivolone ci può stare. Ma parliamo di un giocatore che ha giocato in grandi squadre. Se il Bayern Monaco lo aveva preso come vice Neuer, un motivo ci sarà. Non vanno a prendere il primo che capita. Parliamo di un portiere top. Poi, è inutile fare paragoni: ricordate al Milan quando arrivò Maignan dopo Donnarumma I tifosi rossoneri se lo sono quasi dimenticato… E’ una buona scelta anche se, parere mio, si poteva guardare anche qualcuno qui in Italia“.

L’articolo Paganin: “Sommer è un portiere top ma sarà difficile per lui raccogliere l’eredità di Onana” proviene da Notizie Inter.

