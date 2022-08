Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati valutano l’acquisto di Brekalo, in scadenza di contratto con il Wolfsburg

La Sampdoria valuta l’acquisto di Josip Brekalo per rinforzare l’attacco. L’esterno croato classe ’98 è in scadenza di contratto con il Wolfsburg ed è stato proposto anche al club blucerchiato.

Si tratta di un’operazione non semplice per costi e formula (cessione a titolo definitivo), ma la società blucerchiato si è presa qualche ora per valutarne l’acquisto. Brekalo tornerebbe volentieri in Serie A dopo l’esperienza in prestito al Torino.

