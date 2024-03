Le parole dell’amministratore delegato del Sassuolo Carnevali ha voluto parlare di futuro e soprattutto di calciomercato

Alla presentazione di Ballardini, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione l’amministratore delegato del Sassuolo tra calciomercato e futuro.

«Può essere, perché adesso c’è qualcos’altro che vada al di là della filosofia, anche come fatto in passato con Iachini. Siamo contenti, abbiamo fatto una scelta anche con il ds Giovanni Rossi. Il contratto è in scadenza a giugno, saremo liberi di fare le nostre valutazioni e sono anche convinto di poter rimanere nella categoria»

