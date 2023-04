Calciomercato Sassuolo, Armand Laurienté non sarà come Domenico Berardi. A meno che per il francese…

Difficile pensare che Armand Laurienté faccia lo stesso percorso di Domenico Berardi. Abbiamo trascorso lunghe estati e sessioni invernali di mercato a prefigurare un trasferimento del capitano del Sassuolo mai concretizzatosi, fino a vivere il paradosso di un giocatore di talento che le sue esperienze internazionali le ha fatte in azzurro e non con il club. Sul francese le attenzioni sono troppe perché non vadano in porto.

Del resto è nella sua migliore stagione, ha dimostrato subito adattamento alla Serie A al primo anno, ha prodotto gol di pregevolissima fattura. A meno che, stavolta, sia proprio una partenza di Mimmo in direzione Lazio – pista degli ultimi giorni – a indurre il club a puntare tutto sul nuovo talento, aspettando offerte più sostanziose in seguito.

