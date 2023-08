Calciomercato Serie A: accordo vicino per Arnautovic all’Inter. Cifre e dettagli per il trasferimento dell’ex obiettivo della Juve

Come riferito da Gianluca Di Marzio, Marko Arnautovic è molto vicino a tornare all’Inter.

Il trasferimento per l’ex obiettivo della Juve dovrebbe essere attorno ai 10 milioni di euro complessivi: 8 di parte fissa e 2 di bonus facilmente raggiungibili. Previsto per domani l’incontro per formalizzare il tutto. Il calciatore andrà a percepire un ingaggio attorno ai 2 milioni di euro o un milione più uno di bonus.

