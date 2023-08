Neymar vola in Arabia I suoi agenti hanno accettato tutte le condizioni con l’Al-Hilal. Le ULTIME di calciomercato

Secondo quanto riportato da Sportitalia, l’attaccante brasiliano Neymar potrebbe lasciare in questa sessione di calciomercato il Psg, per volare in Arabia.

Gli agenti del talento classe 1992 avrebbero già accettato tutte le condizioni del contratto proposto dall’Al-Hilal. Anche il club parigino avrebbe già trovato l’accordo sulle cifre per il cartellino del giocatore: 80 milioni di euro.

