La Juventus Next Gen è ospite della Pro Vercelli in un test amichevole: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juventus Next Gen affronta la Pro Vercelli in un test amichevole in preparazione all’inizio del campionato.

Pro Vercelli Juventus Next Gen 2-3 LIVE: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Pro Vercelli Juventus Next Gen.

3′ Gol Cerri – Bianconeri avanti dopo pochi minuti. Lancio in verticale di Poli, Cerri supera Rizzo e deposita in rete.

13′ Gol Mustacchio – Arriva il pareggio della Pro Vercelli.

17′ Gol Emmanuello – La ribalta la Pro, proprio con la rete dell’ex Juventus.

24′ Gol Muharemovic – La pareggia la Juventus, sette giri d’orologio più tardi con la rete del suo difensore. Traversone di Yildiz, di testa Muharemovic fulmina Rizzo.

33′ Gol Mbangula – La Juve torna avanti! Ci pensa Mbangula, che fa tutto da solo e cala il tris, ribaltando nuovamente il risultato.

Pro Vercelli Juventus Next Gen 2-3: risultato e tabellino

Reti: 3′ Cerri, 13′ Mustacchio, 17′ Emmanuello, 24′ Muharemovic, 33′ Mbangula

Pro Vercelli: Rizzo, Iezzi, Iotti, Emmanuello, Fiumanò, Parodi, Mustacchio, Contaldo, Nepi, Spavone, Maggio. All. Dossena. A disp. Valentini, Macchioni, Comi, Martiner, Gheza, Forte, Rutigliano, Niang, Carosso, Vaccarezza, Pesce, Sibilio

Juventus Next Gen (3-5-2): Garofani; Savona, Poli, Muharemovic; Mulazzi, Yildiz, Nonge, Hasa, Turicchia; Mbangula, Cerri. All. Brambilla. A disp. Scaglia, Riccio, Rouhi, Facundo Gonzalez, Citi, Lipari, Da Graca, Mancini, Ripani, Valdesi, Cudrig

Pro Vercelli Juventus Next Gen: il pre-partita

