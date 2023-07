Calciomercato Torino, Linetty in uscita da casa granata. Ma c’è sempre un problema per la cessione del giocatore

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino è in cerca di acquirenti per Karol Linetty, il cui contratto andrà in scadenza tra un anno. Il polacco non rientra nei piani dei granata, ma c’è un grande ostacolo al suo addio.

Si tratta degli 1,5 milioni di euro di stipendio attualmente percepiti, che nessuno sembra disposto a pagare per intero per rilevare il giocatore.

