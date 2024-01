L’opinione dei tifosi del Torino sull’attaccante Radonjic: giusto venderlo questa sessione di calciomercato invernale?

Radonjic potrebbe andare via dal Torino in questa sessione di calciomercato, per quanto si tratta uno dei pochi uomini di qualità dei granata. Cairo chiede massimo 4 milioni di euro, e su questa situazione i tifosi granata hanno detto la loro opinione.

Secondo quanto riportato oggi su Toro News, la gran parte del popolo granata concorda sulla cessione dell’attaccante.

