Le ultime sulla trattativa tra Torino e Salernitana per il cartellino di Matteo Lovato, difensore centrale

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Torino avrebbe individuato in Matteo Lovato l’obiettivo per rinforzare il proprio reparto difensivo. In attesa di capire il futuro di Buongiorno, ricercato dal Milan, Cairo ha già bloccato il difensore della Salernitana dopo una cena con il suo agente.

La condizione fondamentale per completare il trasferimento è però la cessione di Zima, su cui c’è più di qualche interesse di mercato.

