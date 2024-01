Calciomercato Torino, brutte notizie per i granata: la trattativa con il Siviglia per Rafa Mir ha subito una battuta d’arresto

Brutte notizie per il Torino sul fronte calciomercato. Come riportato da Sky Sport, i granata stavano trattando con il Siviglia per Rafa Mira, attaccante spagnolo classe 1997. L’affare, vicino alla chiusura, era per un prestito con diritto di riscatto.

L’attaccante però ha di fatto bloccato la trattativa, chiedendo agli spagnoli di prendere più tempo per valutare tutte le opzioni per il suo futuro.

