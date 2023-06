Calciomercato Torino, Nikola Vlasic spinge per tornare in granata e lo ha fatto capire anche al West Ham: la sua mossa

Nikola Vlasic sta spingendo per tornare al Torino, facendo capire al West Ham di non avere intenzione di fare ritorno in Premier, secondo quanto riportato da Tuttosport.

I granata non vogliono però accontentare la richiesta da 13 milioni di euro degli inglesi e, sul piatto, hanno fino ad ora messo 9 milioni più 1,5 di bonus, sperando possa bastare.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG