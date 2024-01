Calciomercato Verona, i gialloblu stanno trattando con il Genoa per l’acquisto di Djuric. Confronto tra le parti per capire la situazione

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, si sta svolgendo una trattativa tra Verona e Genoa per Milan Djuric.

I rossoblu infatti sono alla ricerca di un attaccante per dare solidità al gruppo, sta pensando proprio al gigante bosniaco: giocatore che il Verona non si sta facendo problemi a trattare per una sua cessione.

